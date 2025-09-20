تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من العودة للعمل في القلعة الحمراء.

وكان عبد الحفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة بالأهلي في شهر أغسطس لعام 2023، قبل أن يجتمع مؤخرا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، دون الكشف عما تمت مناقشته في اللقاء الذي دار بالنادي.

موقف سيد عبد الحفيظ من العودة للأهلي

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "عودتي للعمل في الأهلي؟ في الوقت الحالي لا يوجد شيء رسمي للحديث عنه بخصوص هذا الأمر، عندما يكون هناك شيء رسمي سيتم نشره عبر القنوات الرسمية للنادي".

وأضاف: "لديّ بعض المعتقدات من بينها أنه توجد أمور لا يصح أن تقولها سواء كنت مسؤولا داخل النادي أو حتى خارجه".

وأوضح: "ما يمكنني قوله في الوقت الحالي إن ما يمنحني الحب والقوة هو أنني (ابن الأهلي)".

وواصل: "هل سأخدم الأهلي في الفترة المقبلة؟ أتمنى ذلك بالطبع، ومن يحب مكانا يمكنه أن يساعده حتى لو لم يكن في موقع مسؤولية".

وأتم: "متى سيكون هناك قرار؟ ربما في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

