للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"لا شيء رسمي حتى الآن".. سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للأهلي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:09 ص 20/09/2025
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من العودة للعمل في القلعة الحمراء.

وكان عبد الحفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة بالأهلي في شهر أغسطس لعام 2023، قبل أن يجتمع مؤخرا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، دون الكشف عما تمت مناقشته في اللقاء الذي دار بالنادي.

موقف سيد عبد الحفيظ من العودة للأهلي

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "عودتي للعمل في الأهلي؟ في الوقت الحالي لا يوجد شيء رسمي للحديث عنه بخصوص هذا الأمر، عندما يكون هناك شيء رسمي سيتم نشره عبر القنوات الرسمية للنادي".

وأضاف: "لديّ بعض المعتقدات من بينها أنه توجد أمور لا يصح أن تقولها سواء كنت مسؤولا داخل النادي أو حتى خارجه".

وأوضح: "ما يمكنني قوله في الوقت الحالي إن ما يمنحني الحب والقوة هو أنني (ابن الأهلي)".

وواصل: "هل سأخدم الأهلي في الفترة المقبلة؟ أتمنى ذلك بالطبع، ومن يحب مكانا يمكنه أن يساعده حتى لو لم يكن في موقع مسؤولية".

وأتم: "متى سيكون هناك قرار؟ ربما في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري سيد عبد الحفيظ

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

