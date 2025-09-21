المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قناة النادي تكشف.. كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب الجديد؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:10 م 21/09/2025
الأهلي

فريق الأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي، تحركات الأحمر نحو التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

ووجه النادي الأهلي الشكر للمدرب خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها في المهمة الفنية داخل صفوف الأحمر، وذلك بعد سلسلسة من النتائج السلبية التي صاحبت الفريق.

بعد طلب المنتخب.. تغيير موعد ومكان مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

مدرب الأهلي الجديد

تحدث أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي، قائلًا: "ترددت عدة أنباء بأن الأهلي توصل إلى اتفاق مع سانتوس مدرب البرتغال السابق، ولكن الخبر اليقين والأكيد أن المدرب خارج حسابات النادي".

وتابع شوبير، قائلًا: "لا يوجد حماس للتعاقد معه (سانتوس)، المدرب لم يكمل 6 مباريات خلال تجاربه وأسلوب لعبه بعيد عن أسلوب الأهلي".

وأضاف شوبير: "كان هناك حديث بشأن أورس فيشر وفي واحد الأوقات الأهلي كان قريبًا من ضم المدرب لكن الطلبات كانت بعيدة، وهناك أسماء لها أولوية أكبر من فيشر حتى الآن طالما لم يتراجع المدرب عن مطالبه وهو الآن بعيد عن الأهلي".

بعد مغادرة المستشفى.. "يلا كورة" يكشف ماذا ينتظر إمام عاشور في الأهلي؟

وواصل: "الرؤية داخل لجنة التخطيط بالأهلي ألا يتسرع الأهلي في التعاقد مع مدرب جديد كما حدث مع ريبيرو، حتى لا يتورط الأهلي في تجربة جديدة غير موفقة على أن يبحث النادي عن مدرب يتوافق مع النادي".

وأتم شوبير: "الأهلي رصد من 3.5 إلى 4 مليون يورو من أجل التعاقد مع مدرب ولديه ميزانية تسمح بالتعاقد مع مدرب جيد".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي

