قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن ملف المدير الفني الجديد للفريق يُدرس بدقة كبيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية وتتم مراجعتها بعناية شديدة قبل حسم القرار النهائي.

وأضاف يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نبذل جهدًا كبيرًا من أجل إرضاء جمهور الأهلي، وحتى الآن لم نصل إلى أي شيء بشكل نهائي، وما يهمنا هو قوة شخصية المدرب وقدرته على استخدام أكثر من طريقة لعب، بالإضافة إلى معرفته بالثقافة المصرية والعربية وكيفية تعامله مع الضغوط".

وأوضح المدير الرياضي للأهلي: "قد تكون التجربة مع مدرب كبير، ومن الممكن أن يكون مشروعًا مستقبليًا، وهذا نجح معنا من قبل. أفضل الانتظار وعدم التسرع في سبيل اختيار مدرب يظل معنا موسمين أو أكثر، وعماد النحاس هو من سيدير مباراة القمة أمام الزمالك".

وفيما يخص ملف إمام عاشور، قال يوسف: "طبيب الأهلي يتابع حالة إمام ونتمنى له العودة سريعًا. الأهلي هو صاحب القرار الأول والأخير في ملف التمديد والتجديد، ولا يوجد وكيل قادر على إجبار النادي على أي قرار، وعلاقتنا بلاعبينا قوية، ولم تصل أي عروض لإمام مؤخرًا باستثناء عرض بعد كأس العالم".

وتابع: "أي لاعب يرغب في الخروج من الأهلي سنقول له مع السلامة، لكن مع حفظ حقوق النادي. ونتمنى أن يلحق أحمد سيد زيزو بمباراة الزمالك، لكن الأهلي بمن حضر وهناك عدد كبير من اللاعبين المميزين".

وكشف يوسف عن جلسة عقدها مدير الكرة وليد صلاح الدين مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، موضحًا: "عبد القادر كان لديه بعض الشكوك أنني صاحب قرار استبعاده من التدريب، لكني تواصلت معه وأكدت أن القرار كان لريبيرو، وطالبته بالعودة للمران لأنه لاعب كبير ويجب أن يستعيد مستواه".

واختتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته قائلاً: "طلبت أكثر من مرة وجود مدير كرة حتى أتفرغ لمنصبي، ولا يوجد أي تعارض نهائي بين المنصبين. كل الاحتمالات واردة في ملف المدرب، بما في ذلك التعاقد مع مدرب مصري، وفي حالة الاتفاق على أي اسم سيتم الإعلان رسميًا".