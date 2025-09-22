المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد يوسف: لا عروض لإمام عاشور.. النحاس يقود القمة.. ونفضل التمهل في اختيار المدرب

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:51 ص 22/09/2025
الخطيب ومحمد يوسف

محمد يوسف

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن ملف المدير الفني الجديد للفريق يُدرس بدقة كبيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية وتتم مراجعتها بعناية شديدة قبل حسم القرار النهائي.

وأضاف يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نبذل جهدًا كبيرًا من أجل إرضاء جمهور الأهلي، وحتى الآن لم نصل إلى أي شيء بشكل نهائي، وما يهمنا هو قوة شخصية المدرب وقدرته على استخدام أكثر من طريقة لعب، بالإضافة إلى معرفته بالثقافة المصرية والعربية وكيفية تعامله مع الضغوط".

وأوضح المدير الرياضي للأهلي: "قد تكون التجربة مع مدرب كبير، ومن الممكن أن يكون مشروعًا مستقبليًا، وهذا نجح معنا من قبل. أفضل الانتظار وعدم التسرع في سبيل اختيار مدرب يظل معنا موسمين أو أكثر، وعماد النحاس هو من سيدير مباراة القمة أمام الزمالك".

وفيما يخص ملف إمام عاشور، قال يوسف: "طبيب الأهلي يتابع حالة إمام ونتمنى له العودة سريعًا. الأهلي هو صاحب القرار الأول والأخير في ملف التمديد والتجديد، ولا يوجد وكيل قادر على إجبار النادي على أي قرار، وعلاقتنا بلاعبينا قوية، ولم تصل أي عروض لإمام مؤخرًا باستثناء عرض بعد كأس العالم".

وتابع: "أي لاعب يرغب في الخروج من الأهلي سنقول له مع السلامة، لكن مع حفظ حقوق النادي. ونتمنى أن يلحق أحمد سيد زيزو بمباراة الزمالك، لكن الأهلي بمن حضر وهناك عدد كبير من اللاعبين المميزين".

وكشف يوسف عن جلسة عقدها مدير الكرة وليد صلاح الدين مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، موضحًا: "عبد القادر كان لديه بعض الشكوك أنني صاحب قرار استبعاده من التدريب، لكني تواصلت معه وأكدت أن القرار كان لريبيرو، وطالبته بالعودة للمران لأنه لاعب كبير ويجب أن يستعيد مستواه".

واختتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته قائلاً: "طلبت أكثر من مرة وجود مدير كرة حتى أتفرغ لمنصبي، ولا يوجد أي تعارض نهائي بين المنصبين. كل الاحتمالات واردة في ملف المدرب، بما في ذلك التعاقد مع مدرب مصري، وفي حالة الاتفاق على أي اسم سيتم الإعلان رسميًا".

الأهلي الدوري المصري محمد يوسف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg