نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، تصريحات فيريرا وموقف إمام وتذاكر بيراميدز.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

مدرب بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام أهلي جدة

كشف معتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز، عن موقف رمضان صبحي لاعب الفريق من المشاركة أمام أهلي جدة في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

بعد مغادرة المستشفى.. "يلا كورة" يكشف ماذا ينتظر إمام عاشور في الأهلي؟

غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، المستشفى التي تواجد فيها لمدة 3 أيام للتعافي من فيروس "A".

فيريرا: قادرون على التعامل مع الغيابات.. ونركز في مباراة الجونة

تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام الجونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جماهير الزمالك ستحضر.. بيراميدز يحجز 5% من تذاكر مباراته أمام أهلي جدة

أقدم نادي بيراميدز على شراء مجموعة من تذاكر مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما من منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

بعد طلب المنتخب.. تغيير موعد ومكان مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

قررت رابطة الأندية المحترفة، تغيير موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ومواجهة أخرى في الدوري المصري الممتاز، بناءً على طلب المنتخب الأول.

قناة الأهلي: عاشور عاد إلى منزله.. ويخضع لبرنامج خاص

كشفت قناة النادي الأهلي، مستجدات الفريق خلال الفترة الماضية خاصة مع تزايد نسبة الإرهاق بين اللاعبين، وتطرقت لكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور.

يلا كورة يكشف تطورات ملف مصابي الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

خضع الثنائي التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الأحمر الذي أُقيم مساء اليوم بملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقررة في الخامسة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

زيزو يتمسك بالأمل في المشاركة مع الأهلي بقمة الزمالك

يتمسك أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفرصة اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدوري.