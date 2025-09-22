المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

ملف يلا كورة.. تصريحات فيريرا.. موقف إمام.. تذاكر بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:51 ص 22/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، تصريحات فيريرا وموقف إمام وتذاكر بيراميدز.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

مدرب بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام أهلي جدة

كشف معتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز، عن موقف رمضان صبحي لاعب الفريق من المشاركة أمام أهلي جدة في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

بعد مغادرة المستشفى.. "يلا كورة" يكشف ماذا ينتظر إمام عاشور في الأهلي؟

غادر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، المستشفى التي تواجد فيها لمدة 3 أيام للتعافي من فيروس "A".

فيريرا: قادرون على التعامل مع الغيابات.. ونركز في مباراة الجونة

تحدث المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام الجونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جماهير الزمالك ستحضر.. بيراميدز يحجز 5% من تذاكر مباراته أمام أهلي جدة

أقدم نادي بيراميدز على شراء مجموعة من تذاكر مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما من منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

بعد طلب المنتخب.. تغيير موعد ومكان مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

قررت رابطة الأندية المحترفة، تغيير موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ومواجهة أخرى في الدوري المصري الممتاز، بناءً على طلب المنتخب الأول.

قناة الأهلي: عاشور عاد إلى منزله.. ويخضع لبرنامج خاص

كشفت قناة النادي الأهلي، مستجدات الفريق خلال الفترة الماضية خاصة مع تزايد نسبة الإرهاق بين اللاعبين، وتطرقت لكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور.

يلا كورة يكشف تطورات ملف مصابي الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

خضع الثنائي التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الأحمر الذي أُقيم مساء اليوم بملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقررة في الخامسة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

زيزو يتمسك بالأمل في المشاركة مع الأهلي بقمة الزمالك

يتمسك أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفرصة اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدوري.

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

