المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميسي ضد فادي فريد.. تشكيل زد والاتحاد السكندري في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:13 م 22/09/2025
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

كشف الجهازان الفنيان لنادي زد والاتحاد السكندري، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق زد موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري، لحساب منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل زد

استقر الجهاز الفني لنادي زد، بقيادة محمد شوقي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق لمباراة الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد الصغيري.

خط الهجوم:شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي، أحمد عادل ميسي.

تشكيل الاتحاد السكندري

يدخل نادي الاتحاد السكندري بقيادة تامر مصطفى، حيث يخوض المدرب اللقاء الأول له بعد أن عين مديرًا فنيًا لزعيم الثغر.

ويبدأ نادي الاتحاد السكندري مباراته أمام زد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: عبد الغني محمد، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، عمرو صالح.

خط الوسط: كناريا، أبو بكر أليادي، محمد توني، فيفور أكيم، ناصر ناصر.

خط الهجوم: فادي فريد.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الدوري المصري الاتحاد السكندري زد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg