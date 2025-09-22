كشف الجهازان الفنيان لنادي زد والاتحاد السكندري، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق زد موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري، لحساب منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل زد

استقر الجهاز الفني لنادي زد، بقيادة محمد شوقي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق لمباراة الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، محمود صابر، أحمد الصغيري.

خط الهجوم:شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي، أحمد عادل ميسي.

تشكيل الاتحاد السكندري

يدخل نادي الاتحاد السكندري بقيادة تامر مصطفى، حيث يخوض المدرب اللقاء الأول له بعد أن عين مديرًا فنيًا لزعيم الثغر.

ويبدأ نادي الاتحاد السكندري مباراته أمام زد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: عبد الغني محمد، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، عمرو صالح.

خط الوسط: كناريا، أبو بكر أليادي، محمد توني، فيفور أكيم، ناصر ناصر.

خط الهجوم: فادي فريد.