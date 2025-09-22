أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن قرار مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر النادي بالجزيرة.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه الرسمي مساء اليوم الإثنين، كالتالي:

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

على أن يتضمن جدول الأعمال بند انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.

كما قرر المجلس تكليف سعد شلبي، المدير التنفيذي، باتخاذ الإجراءات الإدارية لانعقاد الجمعية العمومية، وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي، والإعلان عنها للسادة الأعضاء في التوقيتات المحددة.

العمومية توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

وسبق ووافقت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون رقم 171 لسنة 2025.

وبلغ عدد من حضر وأدلى بصوته 9 آلاف و329 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 8 آلاف و937 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتًا.

ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض في التصويت 8308 أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل 629 عضوًا.