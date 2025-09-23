كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وتقام أحداث اللقاء عبر ملعب الكلية الحربية.

وشهدت قائمة النادي الأهلي ظهور 4 أسماء جديدة، من المنتظر تواجدها في مباراة الفريق أمام حرس الحدود بالدوري، تزامنًا مع الإصابات العديدة التي ضربت الأحمر مؤخرًا.

وجوه جديدة في الأهلي

ظهرت 4 أسماء جديدة تتواجد للمرة الأولى في قائمة الأهلي بالموسم الحالي، قبل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود بالدوري المصري، وهي: أحمد عبد القادر، هشام مصطفى، محمد رأفت ومهند أيمن.

وعاد أحمد عبد القادر للتواجد في قائمة الأهلي من جديد، بعد أن غاب اللاعب عن الظهور مع الأحمر خلال الموسم الجاري، في ظل تواجد خوسيه ريبيرو على رأس القائمة الفنية للفريق.

ولم يظهر أحمد عبد القادر رفقة الأهلي خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من التواجد في قائمة الفريق منذ عودته من الإعارة التي خاضها رفقة قطر القطري.

ويتواجد الثلاثي الشاب هشام مصطفى (جناح أيسر - مواليد 2005)، محمد رأفت (مهاجم - مواليد 2005)، مهند أيمن (ظهير أيسر - مواليد 2008) في قائمة الأهلي.