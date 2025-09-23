يبدو أن انتقال حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إلى نادي الاتحاد الليبي أصبح أمرا صعبا للغاية في الوقت الحالي.

وارتبط اسم حسين الشحات بالانتقال إلى نادي الاتحاد الليبي في الفترة الماضية، وذلك بعد الصفقات العديدة التي تعاقد معها الأهلي مؤخرًا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "انتقال حسين الشحات من الأهلي إلى الاتحاد الليبي تعثر بالفعل".

وأضاف: "الأهلي كان قد أرسل موافقته للنادي الليبي على استعارة الشحات أو بيعه نهائيًا، لكنه طلب الحصول على مليون دولار في حالة الإعارة".

وأضاف: "حتى الآن لم يرد نادي الاتحاد على خطاب الأهلي، ويرى أن المبلغ المطلوب كبير، بينما يميل حسين الشحات إلى البقاء داخل صفوف الأهلي".

وأوضح المصدر: "الشحات ينتظر الجلوس مع الإدارة لبحث تجديد عقده، حيث يضع الأولوية للنادي الأهلي".

وأنهى: "حتى الآن لم يفتح أحد من المسؤولين ملف التجديد مع حسين الشحات، لأن النادي يركز على ملف أليو ديانج الذي يعد الخيار الأول بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي".