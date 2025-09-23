نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، فوز عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وتصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك عن أرض 6 أكتوبر، وقائمة الأهلي.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

حال الحصول على إنذار أمام الحرس والجونة.. ثنائي مهدد بالإيقاف من الأهلي والزمالك قبل القمة

أسبوع واحد فقط يفصلنا عن قمة الدوري المصري المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك.

يلا كورة يكشف.. دور السداسي والصراع الخفي على قائمة الخطيب الانتخابية بالأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا حاسمًا، خلال ساعات لحسم موقفه من خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

هشام نصر ليلا كورة: نعمل على حل أزمة أرض الزمالك.. ونأمل في تحقيق ذلك

أوضح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن الأبيض ما زال يعمل على حل أزمة أرض السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يتوصل بعد إلى إلى اتفاق مع المسؤولين لتسوية المستحقات.

أسرار اللياقة البدنية.. صلاح يكشف تفاصيل يومه في ليفربول

تحدث اللاعب المصري محمد صلاح بشأن أسرار لياقته البدنية التي يظهر بها مع نادي ليفربول في سن الـ33 عامًا.

صلاح عن إيكيتيكي: يشبه أوريجي.. وأعرف حجم الضغوطات التي يعيشها في ليفربول

تحدث اللاعب المصري محمد صلاح بشأن مميزات زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي، المنضم إلى نادي ليفربول في الصيف.

مصدر ليلا كورة: الخطيب لم يحضر اجتماع مجلس الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، في الوقت الحالي، اجتماعًا في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة عدة ملفات على رأسها تحديد خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد.

"موعد فتح باب الترشح".. يلا كورة يكشف خارطة طريق انتخاب مجلس إدارة جديد للأهلي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل، موعداً لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

تقرير رقمي.. ماذا قدم يايسله ويورتشيتش قبل معركة بيراميدز وأهلي جدة؟

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أهلي جدة السعودي مساء الغد الثلاثاء، في كأس القارات.

رسميا.. الأهلي يدعو الجمعية العمومية يومي 30 و31 أكتوبر لانتخاب مجلس إدارة جديد

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن قرار مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر النادي بالجزيرة.

بن رمضان على رأسهم.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد مجموعة من اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود.

عودة عبد القادر و3 وجوه جديدة.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن عماد النحاس، مدرب الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر لمباراة حرس الحدود في بطولة الدوري.

"عدم الجاهزية الطبية".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة 4 لاعبين قبل لقاء الحرس

كشف النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة 4 لاعبين، واستبعادهم من قائمة الفريق الأحمر، التي ستواجه حرس الحدود غدًا، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مدرب تركي يتحدث عن وجود مفاوضات مع الأهلي

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي مع المدرب عبد الله أفجي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

بعد غياب 165 يومًا.. الأهلي يعيد عبد القادر للحياة أمام حرس الحدود

عاد أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى قائمة فريقه لأول مرة في الموسم الحالي وذلك قبل مواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

مهاجم وظهير وجناح وغائب يعود.. 4 وجوه جديدة في قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إدارة الزمالك تعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة احسين لبيب في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي.

يلا كورة يكشف تطورات "مدرب الأهلي".. اجتماع مع دياز.. ثنائي تركي مطروح.. واعتذار ثلاثي البرتغال

لا شك أن ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي يعد أحد أهم اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، لفرض حالة أكبر من الاستقرار الفني والإداري على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

"الانتخابات ومداولات مع التخطيط".. يلا كورة يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس الأهلي

تغيب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، عن حضور اجتماع مجلس إدارة النادي، لشعوره بالإرهاق من رحلة المملكة العربية السعودية، بعد تأدية مناسك العمرة.

الكاس القطرية: الكويت الكويتي ينهي تعاقده مع سام مرسي

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة بشأن متوسط الميدان المصري سام مرسي، لاعب نادي الكويت الكويتي، تتعلق بمستقبله مع الفريق المنضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قناة الأهلي تكشف مصير طلب تعيين حكام أجانب لمباراة القمة ضد الزمالك

كشفت قناة الأهلي عن مصير خطاب النادي الأهلي بشأن طاقم حكام مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

الكرة الذهبية 2025.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

فاز اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من نادي باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم.

الكرة الذهبية 2025.. صلاح يقتحم قائمة العظماء للمرة الخامسة

احتل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025 والمقدمة من مجلة "فرانس فوبتول".

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صلاح رابع أفضل لاعب في العالم

أسدل الستار مساء اليوم الإثنين، عن مركز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم لعام 2025.

مصدر لـ "يلا كورة": اتفاق مبدئي على إقامة السوبر المصري في نوفمبر

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق بشأن تحديد مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المحلي، والذي سيشهد مشاركة 4 أندية، خلال الفترة المقبلة.