كلام فى الكورة
أحمد سليمان يتحدث عن أزمة رواتب لاعبي الزمالك.. وموقف شيكو بانزا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:49 م 23/09/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن سحب أرض أكتوبر تسبب في أزمة مالية للقلعة البيضاء وهو ما انعكس على تأخر صرف رواتب اللاعبين.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يجب أن يعرف الجميع أن أرض أكتوبر تسببت في أزمة مالية لنا، كان هناك عوائد ستدخل الزمالك ولكن الموضوع توقف الآن".

وفيما يتعلق بتأخر رواتب اللاعبين، أضاف: "الأمر ليس جديدا على لاعبي الزمالك فهم (رجالة طول عمرهم)، ورأينا في السنوات الماضية حصلنا على الكونفدرالية والسوبر الأفريقي وكان اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم لفترة طويلة".

وأكمل: "عندما توليت منصب المشرف العام على الكرة لم يتقاضى اللاعبون رواتبهم لمدة سنة ونصف، وممدوح عباس نرفع له القبعة، ودفع حينها 80% من عقود اللاعبين، وقدرنا نحصل على بطولات".

وتابع: "الضغط في مسألة الرواتب يكون من اللاعبين الجدد لأنهم لن يتحملوا مثل اللاعبين القدامى".

واستكمل: "مجلس الإدارة هو الذي يوفر الفلوس للاعبين ولكن هناك عقد بين المجلس والمدير الرياضي جون إدوارد وهذا هو النظام في نادي الزمالك".

وبسؤاله عن من المسؤول عن توفير مستحقات اللاعبين؟، رد أحمد سليمان، قائلًا: "مجلس الإدارة هو المسؤول وهناك اثنين مشرفين على فريق الكرة وهما حسين لبيب وهشام نصر، وجون إدوارد ليس مسؤولا عن هذا الأمر".

وكشف أحمد سليمان عن انتهاء أزمة شيكو بانزا بعدما تم استبعاده من مباراة الإسماعيلي الماضية بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة، قائلًا: "أزمة شيكو بانزا انتهت والدليل هو موجود في قائمة الزمالك لمواجهة الجونة اليوم".

الدوري المصري الزمالك ضد الجونة شيكو بانزا مباراه الزمالك اليوم مباريات الدوري المصري اليوم

أخبار تهمك

