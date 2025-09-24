كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، عن أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر معاقبة لاعبيه، عقب الهزيمة من الزمالك في الجولة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن العقاب الأول الذي وقعه الجهاز الفني على اللاعبين، بخوض التدريب يوميًا الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الخامسة.

وأكمل أن العقاب الثاني من الجهاز تم تفعيله اليوم، بإلغاء السفر إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، وسيكون السفر غدًا الأربعاء، وهو نفس يوم مباراة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار إلى أن اللاعبين سيتناولوا وجبة الغذاء بالإسماعيلية، ثم سيكون التحرك إلى ملعب المباراة مباشرة، وهو استاد المقاولون العرب، لمواجهة إنبي في الخامسة مساءً.

وأتم أن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين بهذا الأسلوب، كعقاب بشكل مختلف، أملًا في العودة لتحقيق النتائج الإيجابية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.