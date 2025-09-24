المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر بالإسماعيلي لـ يلا كورة: الجهاز الفني قرر معاقبة اللاعبين بالسفر يوم مباراة إنبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:50 م 23/09/2025
فريق الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، عن أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر معاقبة لاعبيه، عقب الهزيمة من الزمالك في الجولة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن العقاب الأول الذي وقعه الجهاز الفني على اللاعبين، بخوض التدريب يوميًا الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الخامسة.

وأكمل أن العقاب الثاني من الجهاز تم تفعيله اليوم، بإلغاء السفر إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، وسيكون السفر غدًا الأربعاء، وهو نفس يوم مباراة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار إلى أن اللاعبين سيتناولوا وجبة الغذاء بالإسماعيلية، ثم سيكون التحرك إلى ملعب المباراة مباشرة، وهو استاد المقاولون العرب، لمواجهة إنبي في الخامسة مساءً.

وأتم أن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين بهذا الأسلوب، كعقاب بشكل مختلف، أملًا في العودة لتحقيق النتائج الإيجابية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الجهاز الفني للإسماعيلي مباراة الإسماعيلي وإنبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg