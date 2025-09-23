واصل النادي الأهلي تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 3-2، أمام حرس الحدود.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-2، ضد حرس الحدود في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية بنتيجة 1-0 ضد سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة، ليستعيد توازنه بعد فترة طويلة من التعثر في بداية المسابقة المحلية.

بادر الأهلي بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق نيتس جراديشار، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي في الدقيقة الثامنة لحرس الحدود، ومن ثم أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني أحرز كل فريق هدف عن طريق طاهر محمد طاهر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، قبل أن يضيف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 79.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للنقطة الـ12 في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة في المركز الـ13.

وكانت هذه المباراة الأخيرة للنادي الأهلي في بطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك في قمة المسابقة المحلية، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الفريقين

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

تشكيل حرس الحدود

محمود الزنفلي في حراسة المرمى.

في الدفاع: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي.

في الوسط: محمد روقا، عمر سافيولا، أحمد الشيخ، محمد مجلي، محمد النجيلي.

في الهجوم: محمد حمدي زكي.

على مقاعد البدلاء: "محمود البدري، محمد بيومي، عمرو شعبان، إيزي إيميكا، مهاب ياسر، مؤمن عوض، إسماعيل أشرف، يوسف عاطف، محمود أوكا".

تفاصيل المباراة

لعب النادي الأهلي في بداية المباراة بضغط كبير من أجل تسجيل الهدف الأول، وهو ما نجح فيه جراديشار عند الدقيقة الثالثة بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمود الزنفلي.

وواصل الأهلي الضغط القوي في منتصف الملعب، ولكن في الدقيقة الثامنة تعادل محمد حمدي زكي للحرس بعد استغلال عرضية من الجبهة اليسرى قابلها بقدمه ليعادل النتيجة.

ومن ثم بدأ الأهلي إعادة تنظيم صفوفه من جديد، وعلى مدار 20 دقيقة تراجع الحرس داخل وسط ملعبه بعد تسجيله هدف التعادل واللعب على المرتدات، فيما استمرت محاولات البحث من لاعبي الأهلي عن زيارة شباك الزنفلي للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 34 أرسل محمد هاني كرة عرضية قابلها طاهر محمد بضربة مقصية لكن الكرة علت العارضة، ويظهر الحرس في الشق الهجومي في الدقيقة 38 عن طريق محمد حمدي ولكن الحكم يحتسب تسللًا.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة ياسين مرعي داخل منطقة الجزاء، وقام بتنفيذها تريزيجيه ونجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

أما في الشوط الثاني، لم تظهر أي نزعة هجومية قوية للأهلي إلا في الدقيقة 48 التي أرسلت فيها كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها تريزيجيه بالرأس لكن وصلت سهلة لحارس مرمى الحرس.

ومن ركلة ركنية استطاع حرس الحدود أن يسجل هدف التعادل عن طريق طاهر محمد طاهر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54، وواصل حرس الحدود شراسته الهجومية في الدقيقة 71 حيث سدد محمود أوكا كرة قوية كادت أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 79 سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من تريزيجيه اصطدمت بالقائم ومن ثم ارتدت لياسر إبراهيم وسنت الشباك، وبعد التأكيد مع تقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف.

ولم تأت الدقائق المتبقية من المباراة بجديد ليعلن الحكم المباراة فوز الأهلي بنتيجة 3-2.