مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

تشكيل الزمالك.. بانزا بين البدلاء.. ومعالي ومصدق أساسيان أمام الجونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:11 م 23/09/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، التشكيل الذي يبدأ به ضد الجونة.

ويستقبل الزمالك ضيفه الجونة على ملعب استاد القاهرة في مباراة تقام ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-20256.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة: محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر، عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، ناصر منسي، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر.

ويعود شيكو بانزا إلى قائمة الزمالك، بعد غيابه أمام كل من المصري والإسماعيلي على الترتيب.

ويشارك الثنائي المغربي عبد الحميد معالي وصلاح مصدق لأول مرة في تشكيل الزمالك الأساسي هذا الموسم، فيما يواصل كايد والدباغ حجز مكان لهما مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويغيب كل من خوان بيزيرا ومحمود بنتايك عن مباراة الزمالك والجونة بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

