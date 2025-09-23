أعلن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، التشكيل الذي يبدأ به ضد الجونة.

ويستقبل الزمالك ضيفه الجونة على ملعب استاد القاهرة في مباراة تقام ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-20256.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة: محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر، عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، ناصر منسي، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر.

ويعود شيكو بانزا إلى قائمة الزمالك، بعد غيابه أمام كل من المصري والإسماعيلي على الترتيب.

ويشارك الثنائي المغربي عبد الحميد معالي وصلاح مصدق لأول مرة في تشكيل الزمالك الأساسي هذا الموسم، فيما يواصل كايد والدباغ حجز مكان لهما مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويغيب كل من خوان بيزيرا ومحمود بنتايك عن مباراة الزمالك والجونة بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء.