ثنائية حرس الحدود.. رقم سلبي للأهلي لم يتحقق منذ أكثر من 12 عامًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:20 م 23/09/2025
الأهلي وحرس الحدود

صورة من مباراة الأهلي وحرس الحدود

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا أمام حرس الحدود بنتيجة 3-2، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل النادي الأهلي صحوته مساء اليوم الثلاثاء، بعدما حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، وذلك قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري في لقاء يقام يوم الإثنين المقبل.

ورغم فوز الأهلي اليوم، إلا أن هناك رقم سلبي طارده بعدما استقبل هدفين أمام حرس الحدود في بطولة الدوري، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها حرس الحدود هدفين أمام الأهلي منذ مباراة الجولة الخامسة للدوري موسم 2012-13، والتي فاز فيها بنتيجة 3-0.

مباراة الأهلي التي خسر فيها من حرس الحدود بنتيجة 3-0، أقيمت يوم 28 فبراير 2013 "أي منذ 4590 يومًا" أو بالتحديد بعد 12 عاما و6 أشهر و26 يومًا من مباراة اليوم، حيث أقيمت وقتها على استاد برج العرب.

ومنذ هذه المباراة لم تستقبل شباك الأهلي أكثر من هدف وحيد ضد حرس الحدود كالتالي:

1- فوز الأهلي 2-1 بالجولة الـ14 للدوري 2012-13.

2- فوز الأهلي 3-0 بالجولة الـ13 للدوري 2014-15.

3- فوز حرس الحدود 1-0 بالجولة 32 للدوري 2014-15.

4- فوز الأهلي 3-0 بالجولة التاسعة للدوري 2015-16.

5- فوز الأهلي 4-0 بالجولة 26 للدوري 2015-16.

6- فوز الأهلي 2-1 بدور الـ16 لكأس مصر 2015-16.

7- فوز الأهلي 2-0 بالجولة الرابعة للدوري 2018-19.

8- فوز الأهلي 1-0 بالجولة 21 للدوري 2018-19.

9- فوز الأهلي 1-0 بالجولة الثامنة للدوري 2019-20.

10- فوز الأهلي 2-0 بالجولة 25 للدوري 2019-20.

11- فوز الأهلي 3-0 بالجولة 16 للدوري 2022-23.

12- تعادل الأهلي 1-1 بالجولة 33 للدوري 2022-23.

13- فوز الأهلي 1-0 بالجولة 16 للدوري 2024-25.

14- فوز الأهلي 5-0 بالجولة الرابعة للدوري 2024-25.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري ثنائية حرس الحدود

