كلام فى الكورة
بدلاء الزمالك أمام الجونة.. عودة شيكو بانزا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:21 م 23/09/2025
الزمالك شيكو بانزا سيراميكا

شيكو بانزا لاعب الزمالك

كشف المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، عن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة، بينما فضل الاحتفاظ بعدة أوراق رابحة على مقاعد البدلاء.

وشهدت دكة الزمالك، عودة المحترف الأنجولي شيكو بانزا، بعد غيابه عن المواجهتين الماضيتين ضد المصري والإسماعيلي، بقرار من مدرب الفريق الأبيض.

وكان يانيك فيريرا قد استبعد شيكو بانزا من مباراتي الزمالك الماضيتين، بعد عودته المتأخرة لتدريبات الفريق الأبيض، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، كقرار تأديبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من: محمد عواد وعمر جابر و سيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

كما فضل يانيك فيريرا الإبقاء على عمر جابر، الظهير الأيمن، بمقاعد البدلاء، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء الإسماعيلي الماضي، حيث تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول.

ويفتقد الزمالك لخدمات الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بنتايج، بداعي الإيقاف، عقب حصولهما على الإنذار الثالث. 

مباراة الزمالك القادمة
بدلاء الزمالك يانيك فيريرا شيكو بانزا

أخبار تهمك

