موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ارتفعت وتيرة الحماس في الدوري المصري الممتاز بعد نتائج الجولة الثامنة، حيث واصل الأهلي انتفاضته بتحقيق فوز صعب على حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

الأهلي لم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، قبل أن يتبادل الفريقان الأهداف في مباراة مثيرة حسمت لصالح المارد الأحمر بفضل هدف ياسر إبراهيم في الشوط الثاني، ليصل الفريق إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة.

وفي المقابل، تجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

على الجانب الآخر، سقط الزمالك في فخ التعادل أمام الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

ورغم فقدان نقطتين، واصل الفريق الأبيض صدارته لجدول الدوري برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

أما الجونة، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية قمة الجولة التاسعة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في ملعب القاهرة الدولي، يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.