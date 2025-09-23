المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:07 م 23/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي يواجهة الزمالك في الجولة المقبلة

ارتفعت وتيرة الحماس في الدوري المصري الممتاز بعد نتائج الجولة الثامنة، حيث واصل الأهلي انتفاضته بتحقيق فوز صعب على حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية.

الأهلي لم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، قبل أن يتبادل الفريقان الأهداف في مباراة مثيرة حسمت لصالح المارد الأحمر بفضل هدف ياسر إبراهيم في الشوط الثاني، ليصل الفريق إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة.

وفي المقابل، تجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

على الجانب الآخر، سقط الزمالك في فخ التعادل أمام الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

ورغم فقدان نقطتين، واصل الفريق الأبيض صدارته لجدول الدوري برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

أما الجونة، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية قمة الجولة التاسعة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في ملعب القاهرة الدولي، يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي الزمالك مباراة القمة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك موعد مباراة القمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg