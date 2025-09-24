المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محامي برونو لاج لـ"يلا كورة": تلقينا عرضًا من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:58 م 24/09/2025
برونو لاج

برونو لاج - مدرب بنفيكا السابق

أكد لويس ميجيل محامي برونو لاج، مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، على وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة الحالي.

وكشف "يلا كورة"، عن دخول النادي الأهلي، في مفاوضات مع برونو لاج، وتقديم عرض رسمي له، لكن دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال لويس ميجيل في تصريحات خاصة ليلا كورة: "نعم هناك مفاوضات من جانب الأهلي، مع برونو لاج، وهذا ما نستطع قوله في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأيام المقبلة ستكون كاشفة عن طبيعة المفاوضات وإلى أي مدى وصلت".

ويمتلك صاحب الـ49 عامًا سيرة ذاتية في الدوريات الأوروبية من خلال قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، كما عمل في البرازيل حيث قاد فريق بوتافوجو.

وكانت آخر محطات المدرب البرتغالي مع بنفيكا، قبل أن يتم إقالته بصورة رسمية منذ أيام، عقب خسارة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد فريق قره باغ الأذربيجاني.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

الأهلي الدوري المصري برونو لاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg