أكد لويس ميجيل محامي برونو لاج، مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، على وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة الحالي.

وكشف "يلا كورة"، عن دخول النادي الأهلي، في مفاوضات مع برونو لاج، وتقديم عرض رسمي له، لكن دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال لويس ميجيل في تصريحات خاصة ليلا كورة: "نعم هناك مفاوضات من جانب الأهلي، مع برونو لاج، وهذا ما نستطع قوله في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأيام المقبلة ستكون كاشفة عن طبيعة المفاوضات وإلى أي مدى وصلت".

ويمتلك صاحب الـ49 عامًا سيرة ذاتية في الدوريات الأوروبية من خلال قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، كما عمل في البرازيل حيث قاد فريق بوتافوجو.

وكانت آخر محطات المدرب البرتغالي مع بنفيكا، قبل أن يتم إقالته بصورة رسمية منذ أيام، عقب خسارة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد فريق قره باغ الأذربيجاني.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.