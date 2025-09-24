المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

التشكيل الرسمي.. سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة.. و7 تغييرات في مودرن سبورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:18 م 24/09/2025
مودرن سبورت

مودرن سبورت

يستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 1-0، بينما تعادل مودرن سبورت مع إنبي بهدفين لكل منهما.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وأعلن علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مودرن سبورت وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن موكا، أحمد بلحاج، إسلام عيسى

خط الهجوم: صديق إيجولا، فخري لاكاي

كما أعلن مجدي عبد العاطي مدرب مودرن سبورت عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، حيث شهد 7 تغييرات مقارنة بمباراة إنبي الماضية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

خط الهجوم: محمود ممدوح، أرنولد إيبا

ترتيب سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري

يمتلك مودرن سبورت 11 نقطة من 3 انتصارات، هزيمتين، وتعادلين.

بينما حصد سيراميكا كليوباترا 10 نقاط من 3 انتصارات، هزيمتين، وتعادل وحيد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

ترتيب الدورى المصرى اليوم ترتيب جدول الدوري المصري الان نتائج مباريات الدوري المصري اليوم جدول الدورى المصرى سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت سيراميكا ضد فيوتشر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg