يستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 1-0، بينما تعادل مودرن سبورت مع إنبي بهدفين لكل منهما.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وأعلن علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مودرن سبورت وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن موكا، أحمد بلحاج، إسلام عيسى

خط الهجوم: صديق إيجولا، فخري لاكاي

كما أعلن مجدي عبد العاطي مدرب مودرن سبورت عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، حيث شهد 7 تغييرات مقارنة بمباراة إنبي الماضية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

خط الهجوم: محمود ممدوح، أرنولد إيبا

ترتيب سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري

يمتلك مودرن سبورت 11 نقطة من 3 انتصارات، هزيمتين، وتعادلين.

بينما حصد سيراميكا كليوباترا 10 نقاط من 3 انتصارات، هزيمتين، وتعادل وحيد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا