التعادل الإيجابي يحسم مواجهة البنك الأهلي ووادي دجلة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:00 م 24/09/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

البنك الأهلي ضد وادي دجلة

انتهت مواجهة البنك الأهلي أمام وادي دجلة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تفاصيل المباراة

جاء الشوط الأول متوازنًا بين الفريقين دون أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 60 نقطة التحول بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي إثر لمسة يد على مدافع دجلة، نفذها أحمد ياسر ريان بنجاح في الدقيقة 62 ليمنح فريقه التقدم.

لكن دجلة لم يستسلم، ونجح سيف تيكا في إدراك التعادل بالدقيقة 83.

قبل أن يتعرض اللاعب نفسه للطرد في الدقيقة 88 بعد تدخل عنيف، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما وصل البنك الأهلي إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الرابع عشر.

الدوري المصري وادي دجلة البنك الأهلي البنك الأهلي ضد وادي دجلة تشكيل البنك الأهلي تشكيل وادي دجلة

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

