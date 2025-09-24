انتهت مواجهة البنك الأهلي أمام وادي دجلة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تفاصيل المباراة

جاء الشوط الأول متوازنًا بين الفريقين دون أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 60 نقطة التحول بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي إثر لمسة يد على مدافع دجلة، نفذها أحمد ياسر ريان بنجاح في الدقيقة 62 ليمنح فريقه التقدم.

لكن دجلة لم يستسلم، ونجح سيف تيكا في إدراك التعادل بالدقيقة 83.

قبل أن يتعرض اللاعب نفسه للطرد في الدقيقة 88 بعد تدخل عنيف، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما وصل البنك الأهلي إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الرابع عشر.