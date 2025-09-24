حقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزًا غاليًا على مودرن سبورت بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

دخل سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن موكا، أحمد بلحاج، إسلام عيسى

خط الهجوم: صديق إيجولا، فخري لاكاي

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

الهجوم: محمود ممدوح، أرنولد إيبا

تفاصيل المباراة:

كان سيراميكا الأكثر خطورة في الشوط الأول ولم يستغل الفرص التي أتيحت له.

وسجل إسلام عيسى هدفا لسيراميكا في الدقيقة 40 ولكن عاد الحكم أحمد الغندور لتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف بداعي لمسة يد

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

وفي الشوط الثاني، استطاع أن يترجم سيراميكا سيطرته إلى تسجيل الأهداف عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 66 بعد كرة عرضية من ركنية نفذها صديق إيجولا ومرت من الدفاع وقابلها رجب نبيل بتسديدة من أمام المرمى، لتسكن شباك مودرن سبورت، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 71، عزز سيراميكا كليوباترا التقدم بعد خطأ فادح من أبو جبل واستغله فخري لاكاي ومرر الكرة وقابلها صديق إيجولا بتسديدة من داخل شباك مودرن سبورت، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا على مودرن سبورت بنتيجة 2-0 في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

ارتقى سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، وهو ما أدى إلى تراجع الأهلي للمركز الخامس.

بينما يقع مودرن سبورت في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

