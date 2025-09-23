المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غاب بيراميدز وتعثر الزمالك وانتصر الأهلي.. ماذا حدث في الجولة الثامنة للدوري؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:14 م 24/09/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

انتهت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز، بعدما انتهت مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وانتصر سيراميكا على مودرن سبورت بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج اليوم الأخير من الجولة الثامنة كالتالي:

1- إنبي 1-0 الإسماعيلي.

2- سيراميكا 2-0 مودرن سبورت.

3- البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة.

وشهدت الجولة الثامنة نتائج مثيرة حيث حقق الأهلي الفوز بصعوبة على حرس الحدود بنتيجة 3-2، ليكون ذلك الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، بينما تعادل نادي الزمالك مع الجونة بنتيجة 1-1 في الوقت القاتل ليفقد نقطتين في مشوار الصدارة.

أما بيراميدز فغاب عن المشاركة في الجولة الثامنة بسبب خوضه مباراة ضد فريق أهلي جدة السعودي، في بطولة إنتركونتيننتال 2025، إذ فاز بيراميدز بنتيجة 3-1 ليتأهل للمنافسة على كأس التحدي في قطر.

لمتابعة ما حدث في الجولة الثامنة اضغط هنا

وبهذه النتائج، يواصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الثاني.

أمل النادي الأهلي فتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويسبقه كلا من سيراميكا وإنبي برصيد 13 نقطة، ووادي دجلة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

أما بيراميدز الذي لعب حتى الآن 6 مباريات فقط، فيتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك أهلي جدة الدوري المصري الأهلي السعودي الجولة الثامنة بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg