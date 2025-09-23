انتهت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز، بعدما انتهت مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وانتصر سيراميكا على مودرن سبورت بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج اليوم الأخير من الجولة الثامنة كالتالي:

1- إنبي 1-0 الإسماعيلي.

2- سيراميكا 2-0 مودرن سبورت.

3- البنك الأهلي 1-1 وادي دجلة.

وشهدت الجولة الثامنة نتائج مثيرة حيث حقق الأهلي الفوز بصعوبة على حرس الحدود بنتيجة 3-2، ليكون ذلك الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، بينما تعادل نادي الزمالك مع الجونة بنتيجة 1-1 في الوقت القاتل ليفقد نقطتين في مشوار الصدارة.

أما بيراميدز فغاب عن المشاركة في الجولة الثامنة بسبب خوضه مباراة ضد فريق أهلي جدة السعودي، في بطولة إنتركونتيننتال 2025، إذ فاز بيراميدز بنتيجة 3-1 ليتأهل للمنافسة على كأس التحدي في قطر.

لمتابعة ما حدث في الجولة الثامنة اضغط هنا

وبهذه النتائج، يواصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الثاني.

أمل النادي الأهلي فتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويسبقه كلا من سيراميكا وإنبي برصيد 13 نقطة، ووادي دجلة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

أما بيراميدز الذي لعب حتى الآن 6 مباريات فقط، فيتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا