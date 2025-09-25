المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبو علي: تواصلت مع الخطيب لضم الساعي.. والسعيد مثل رونالدو لكن لم نفاوضه

محمد همام

كتب - محمد همام

11:16 ص 25/09/2025
كامل أبو علي

كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي

كشف كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن تواصله مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل ضم عمر الساعي.

وكان الساعي قد انتقل إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال أبو علي، في تصريحات عبر شاشة "MBC مصر2"، إنه كان يعلم بعدم وجود نية لدى الأهلي لبيع عمر الساعي، لكنه طلب ضمه على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه تحدث مع محمود الخطيب بهذا الشأن، مشددًا على أنه كان مطمئنًا لحسم هذه الصفقة وأن اللاعب سيقدم الإضافة للفريق.

وخاض صاحب الـ22 عامًا 8 مباريات مع المصري في بطولة الدوري، بواقع 245 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف.

وانتقل أبو علي للحديث عن حقيقة التفاوض لضم عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن الأمر لم يحدث.

وقال: "لم أفاوض عبد الله السعيد، وهو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في الدوري المصري، فهو أشبه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وقد خاض صاحب الـ40 عامًا 8 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا، خلال 664 دقيقة لعب.

وجدير بالذكر أن عبد الله السعيد جدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين، ما يعني أن عقده ينتهي في صيف 2027.

الدوري المصري المصري البورسعيدي كامل أبو علي عبد الله السعيد عمر الساعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg