كشف كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن تواصله مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل ضم عمر الساعي.

وكان الساعي قد انتقل إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال أبو علي، في تصريحات عبر شاشة "MBC مصر2"، إنه كان يعلم بعدم وجود نية لدى الأهلي لبيع عمر الساعي، لكنه طلب ضمه على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه تحدث مع محمود الخطيب بهذا الشأن، مشددًا على أنه كان مطمئنًا لحسم هذه الصفقة وأن اللاعب سيقدم الإضافة للفريق.

وخاض صاحب الـ22 عامًا 8 مباريات مع المصري في بطولة الدوري، بواقع 245 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف.

وانتقل أبو علي للحديث عن حقيقة التفاوض لضم عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أن الأمر لم يحدث.

وقال: "لم أفاوض عبد الله السعيد، وهو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في الدوري المصري، فهو أشبه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وقد خاض صاحب الـ40 عامًا 8 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا، خلال 664 دقيقة لعب.

وجدير بالذكر أن عبد الله السعيد جدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين، ما يعني أن عقده ينتهي في صيف 2027.