نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد أبو العلا، ظهر اليوم الخميس بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ورشة عمل بعنوان: "الوقاية من الموت المفاجئ".

وتأتي هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من سلسلة ورش طبية تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الطبية، حيث تضمنت محاضرات وشرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع حالات التوقف القلبي المفاجئ لدى لاعبي كرة القدم، إلى جانب التدريب على أهمية استخدام أجهزة إزالة الرجفان الأذيني والإنعاش القلبي الرئوي عالي الكفاءة عند التعرض لأي إصابة طارئة.

وشهدت الورشة مشاركة الأجهزة الطبية لجميع المنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصري وقطاعات الناشئين.

وذلك في إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة الأطقم الطبية وضمان توفير أعلى درجات الحماية الصحية للاعبين خلال التدريبات والمباريات.