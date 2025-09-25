المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل للأجهزة الطبية للوقاية من الموت المفاجئ للاعبين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:54 م 25/09/2025
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

نظمت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد أبو العلا، ظهر اليوم الخميس بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ورشة عمل بعنوان: "الوقاية من الموت المفاجئ".

وتأتي هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من سلسلة ورش طبية تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الطبية، حيث تضمنت محاضرات وشرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع حالات التوقف القلبي المفاجئ لدى لاعبي كرة القدم، إلى جانب التدريب على أهمية استخدام أجهزة إزالة الرجفان الأذيني والإنعاش القلبي الرئوي عالي الكفاءة عند التعرض لأي إصابة طارئة.

وشهدت الورشة مشاركة الأجهزة الطبية لجميع المنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة الطبية لأندية الدوري المصري وقطاعات الناشئين.

وذلك في إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة الأطقم الطبية وضمان توفير أعلى درجات الحماية الصحية للاعبين خلال التدريبات والمباريات.

May be an image of 11 people and text

الدوري المصري اتحاد الكرة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

