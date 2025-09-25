يلا كورة يكشف موقف الخطيب من انتخابات الأهلي

يفرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حالة من الغموض والتكتم الشديد حول موقفه من خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لمدة أربع سنوات (2025 – 2029).

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن جميع تحركات الخطيب تشير بوضوح إلى استعداده لخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس.

وأضاف المصدر: "الخطيب التقى بعض الأسماء التي يدرس ضمها إلى قائمته الانتخابية داخل مقر القلعة الحمراء، كما عقد جلسة منفردة مع ياسين منصور، عضو مجلس الإدارة السابق."

وأوضح أن الخطيب اجتمع أيضًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، وإن كان اللقاء لم يتضمن عرضًا مباشرًا، وإنما جاء في إطار الاستماع إلى وجهة نظره وموقفه من إمكانية التواجد في النادي خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الخطيب سيحسم قراره النهائي خلال الأسبوع المقبل، سواء بإعلان ترشحه وقائمته رسميًا، أو الابتعاد عن المشهد الانتخابي، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من أجل الاستمرار.