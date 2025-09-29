دخل النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار إدارة الأهلي إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عدد من المدربين، كان أبرزهم السويسري أورس فيشر، إلا أن المسؤولين في القلعة الحمراء قرروا التمهل والبحث عن خيارات أخرى.

ويبدو أن الاتجاه الحالي هو التعاقد مع برونو لاج، حيث كشفت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية كواليس المفاوضات، لا سيما ما يتعلق بالجانب المالي.

شرط الراتب الأعلى

وبحسب الصحيفة البرتغالية، فإن المدرب صاحب الـ49 عامًا يطالب بالحصول على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، بينما قدّم الأهلي عرضًا بقيمة 4.8 ملايين يورو.

وإذا ما وافق الأهلي على مطالب لاج، فإن المدرب البرتغالي سيحصل على الراتب الأعلى في مسيرته التدريبية، التي بدأت فعليًا مع بنفيكا موسم 2018-2019.

لاج خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون خلال موسم 2021-2022، كما عمل في الدوري البرازيلي موسم 2023-2024، قبل أن يعود إلى بنفيكا مجددًا في موسم 2024-2025، حيث أقيل مؤخرًا ليحل محله المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

ووفقًا لتقارير برتغالية، فإن آخر راتب حصل عليه لاج مع بنفيكا كان 1.5 مليون يورو سنويًا، بينما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في عام 2022 أن راتبه في وولفرهامبتون بلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ليحل في المرتبة 17 بين مدربي الدوري الإنجليزي آنذاك.

الأهلي يحسم موقفه قريبًا

ويواصل النادي الأهلي محاولاته لإغلاق ملف التعاقد مع برونو لاج في أقرب وقت، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني ريبيرو.

ويقود الفريق حاليًا المدرب المؤقت عماد النحاس، الذي خاض حتى الآن 3 مباريات في الدوري، حقق خلالها فوزين على سيراميكا كليوباترا (1-0) وحرس الحدود (3-2)، مقابل تعادل أمام إنبي (1-1) ضمن الجولة السادسة.

ويستعد النحاس حاليًا لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، والمقررة مساء الإثنين المقبل، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

