المعاملة بالمثل.. مصدر بالزمالك: الأهلي أرسل لنا 25 دعوة فقط

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:53 م 25/09/2025
الأهلي والزمالك - السوبر الإفريقي

الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي استلمت من الأهلي 25 دعوة فقط لحضور مباراة القمة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الدعوات المرسلة تضمنت 20 دعوة للمقصورة الرئيسية، بالإضافة إلى 5 دعوات للمقصورة الأمامية، مخصصة لمجلس إدارة الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن نفس العدد سيتم العمل به بالمثل في مباريات القمة القادمة بين الفريقين.

ومن المقرر أن يقابل الأهلي نظيره الزمالك، يوم الإثنين القادم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء.

الأهلي الزمالك الدوري المصري

