قبل عماد النحاس.. رحلة "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك (صور)

قبل عماد النحاس.. ماذا قدم "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك؟ (صور)

يبدو أن رحلة المدربين المؤقتين للأهلي في القمة لم تنته بعد، حيث جاء الدور على عماد النحاس لخوض مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك

ستكون قمة الإثنين مختلفة نظرًا لاحتياج كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويدخل الأهلي والزمالك القمة المقبلة وجماهيرهما في حالة ينتابها القلق بسبب مستواهما غير المطمئن خلال الفترة الماضية.

ورغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة إلا أن نتائجه متذبذبة، وكان آخرها تعادله مع الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر، يعد الأهلي في أشد الحاجة للفوز وعدم التفريط في أي نقاط لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

ولا شك أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب تراجع أداء ومستوى فريقها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتلون حاليًا المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

رحلة "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك

من حين لآخر، يظهر الأهلي بمدرب مؤقت في مواجهات القمة، وهذا ما سيحدث مع عماد النحاس.

وسبق النحاس بعض المدربين المؤقتين الذين قادوا الأهلي في مواجهة الزمالك مثل فتحي مبروك وعبدالعزيز عبدالشافي وسامي قمصان.

وتولى البدري قيادة الأهلي في قمة وحيدة ضد الزمالك في موسم 2006-2007، بعدما تم حسم لقب الدوري وسافر مانويل جوزيه لقضاء إجازته.

