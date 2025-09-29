المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل عماد النحاس.. رحلة "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:53 م 25/09/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

يبدو أن رحلة المدربين المؤقتين للأهلي في القمة لم تنته بعد، حيث جاء الدور على عماد النحاس لخوض مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

بينهم ثنائي غامض.. 16 لاعبًا ينتظرون الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك (صور)

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك

ستكون قمة الإثنين مختلفة نظرًا لاحتياج كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويدخل الأهلي والزمالك القمة المقبلة وجماهيرهما في حالة ينتابها القلق بسبب مستواهما غير المطمئن خلال الفترة الماضية.

ورغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة إلا أن نتائجه متذبذبة، وكان آخرها تعادله مع الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر، يعد الأهلي في أشد الحاجة للفوز وعدم التفريط في أي نقاط لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

ولا شك أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب تراجع أداء ومستوى فريقها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتلون حاليًا المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

رحلة "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك

من حين لآخر، يظهر الأهلي بمدرب مؤقت في مواجهات القمة، وهذا ما سيحدث مع عماد النحاس.

وسبق النحاس بعض المدربين المؤقتين الذين قادوا الأهلي في مواجهة الزمالك مثل فتحي مبروك وعبدالعزيز عبدالشافي وسامي قمصان.

وتولى البدري قيادة الأهلي في قمة وحيدة ضد الزمالك في موسم 2006-2007، بعدما تم حسم لقب الدوري وسافر مانويل جوزيه لقضاء إجازته.

للتعرف على نتائج المدربين المؤقتين للأهلي في القمة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

مباراة الأهلي القادمة
زيزو عماد النحاس ترتيب الدوري المصري يانيك فيريرا موعد مباراة الاهلي و الزمالك مباراة الاهلي و الزمالك المقبلة ماتش الاهلي والزمالك بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg