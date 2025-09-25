أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، عن تلقيه شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

الأعلى للإعلام يعلن تلقي شكوى من محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

وأوضح الخطيب في شكواه أنه فوجئ بقيام شلبي خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025 بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستندت الشكوى إلى نصوص المواد 4 و16 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، لدراسة ما ورد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.

