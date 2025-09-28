المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

ملف يلا كورة.. حكم الأهلي والزمالك.. جاهزية زيزو.. وخسارة منتخب الشباب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:40 ص 28/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري.

وإليكم أبرز الموضوعات:

بقيادة سيزار سوتو.. طاقم حكام إسباني لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: زيزو شارك في مران الأهلي.. وجاهز لدخول قائمة قمة الزمالك

أكد مصدر داخل النادي الأهلي مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يقترب من تجديد عقد أحمد عبد القادر

اقترب النادي الأهلي، من تجديد عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ندرس الانسحاب من الدوري.. المصري البورسعيدي يعلن التصعيد ضد حكم مباراة بتروجيت

هدد نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من الدوري المصري هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة أمام بتروجيت.

بداية معقدة.. منتخب الشباب يخسر أمام اليابان في كأس العالم

خسر منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-0 أمام اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2025.

شريف المتصدر وثنائي سجل مع القطبين.. هدافو الجيل الحالي في قمة الأهلي والزمالك (صور)

لا يفصلنا سوى يومين على انطلاق القمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

حسم أتلتيكو مدريد لقاء الديربي بعدما لقن ريال مدريد درسًا قاسيًا بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

بداية الرحلة.. موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي أمام أيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأخير إلى المرحلة المقبلة، بفضل التسجيل خارج الديار.

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

