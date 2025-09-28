نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها حكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري.

وإليكم أبرز الموضوعات:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت.

اقترب النادي الأهلي، من تجديد عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

هدد نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من الدوري المصري هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة أمام بتروجيت.

خسر منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-0 أمام اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2025.

لا يفصلنا سوى يومين على انطلاق القمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسم أتلتيكو مدريد لقاء الديربي بعدما لقن ريال مدريد درسًا قاسيًا بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-2026.

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أساس الجيبوتي وأيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأخير إلى المرحلة المقبلة، بفضل التسجيل خارج الديار.