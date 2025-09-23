فاز المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، نجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل هدف، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشفت رابطة الأندية عن اختيار هدف جراديشار الصاروخي، في شباك حرس الحدود، كأفضل أهداف الجولة الثامنة، بتصويت الجماهير.

وكان جراديشار قد سجل هدف التقدم لصالح الأهلي أمام حرس الحدود، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس محمود الزنفلي عن التصدي لها.

وتعد هذه هي المرة الثالثة هذا الموسم، التي يفوز فيها أحد لاعبي الأهلي بجائزة هدف الجولة، بعد أحمد سيد زيزو، بفضل هدفه في الجولة الثانية ضد فاركو، ومحمود حسن تريزيجيه بعد هدفه في شباك سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة.

وتفوق جراديشار على 3 مرشحين آخرين في الجولة الثامنة، هم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، محمد عماد لاعب الجونة، ورجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا.