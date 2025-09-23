المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتسديدة صاروخية.. جراديشار يفوز بجائزة هدف الجولة الثامنة في الدوري المصري (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:38 م 28/09/2025
صاروخية جراديشار

هدف جراديشار مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

فاز المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، نجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل هدف، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشفت رابطة الأندية عن اختيار هدف جراديشار الصاروخي، في شباك حرس الحدود، كأفضل أهداف الجولة الثامنة، بتصويت الجماهير.

وكان جراديشار قد سجل هدف التقدم لصالح الأهلي أمام حرس الحدود، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس محمود الزنفلي عن التصدي لها.

وتعد هذه هي المرة الثالثة هذا الموسم، التي يفوز فيها أحد لاعبي الأهلي بجائزة هدف الجولة، بعد أحمد سيد زيزو، بفضل هدفه في الجولة الثانية ضد فاركو، ومحمود حسن تريزيجيه بعد هدفه في شباك سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة.

وتفوق جراديشار على 3 مرشحين آخرين في الجولة الثامنة، هم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، محمد عماد لاعب الجونة، ورجب نبيل مدافع سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري جراديشار

