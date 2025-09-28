ارتبط اسم المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، بتولي منصب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد دخول الفريق الأحمر في مفاوضات متقدمة معه.

وتحدث توماسبيرج عن العديد من التفاصيل الخاصة بعمله مع اللاعبين، فيما يتعلق بطريقة التعامل المثالية معهم.

وأوضح توماسبيرج في حوار سابق أجراه مع الموقع الرسمي لنادي ميتيلاند، أنه أتقن التعامل مع لاعبيه في المواقف الصعبة، مثل إخبار لاعب أنه لن يبدأ أساسيًا في مباراة مهمة، أو ربما فقد مكانه في الفريق.

وقال مدرب ميتيلاند السابق: "لا يجب أن تبالغ في ذلك لدرجة أن يصبح روتينًا، من المهم أن تكون على تواصل مع الجميع، من الجهاز الفني إلى اللاعبين، وأن تتمكن من توجيه الرسائل القاسية".

وتابع: "أعتقد أنني اكتسبت بعض راحة البال من خلال عدم إفساد الأمور، بل قول الحقيقة كما هي، مع العلم تمامًا أن هذا ليس بالأمر اللطيف، ربما هكذا أنا؛ أحب أن تعرفوا كيف تسير الأمور بدلًا من الشرح المطول، إنه أمرٌ وجدت فيه راحة أكبر، دون أن يكون مجرد روتين".

وعن ما تعلمه خلال موسم 2023-2024 في منصب المدير الفني لميتيلاند، أوضح: "هناك بالتأكيد الكثير من الأشياء التي كان بإمكاني القيام بها بشكل أفضل، ربما أنا من يُقيّم نفسي أكثر؛ كيف أختار الفريق، وكيف أضع تشكيلتي، وماذا أفعل خلال المباريات؟ هناك دائمًا مجال للتحسين".

وأضاف: "ما تعلمته، وخاصةً من فترتي الأولى كمدرب رئيسي للنادي، عندما كنت لا أزال شابًا، هو أنني أعتمد على نفسي في اتخاذ القرارات بناءً على معرفتي وحدسي بدلًا من التأثر بأمور خارجية".

وزاد: "إنها رياضةٌ يُبدي الكثيرون آراءهم فيها، يمكنني أيضًا الاستفادة من بعض النصائح، لكن الكثير منها يسير في اتجاهات مختلفة، في الماضي كنت أتأثر كثيرًا بالأمور الخارجية بدلًا من الأهم، أي معرفتي، لقد أصبحت أكثر ثقةً في ذلك، بينما أعمل عن كثب مع جهازي الفني".

وواصل: "الأهم هو أنني أحب الفوز، أكره الخسارة، الشعور الذي يمنحك إياه الفوز يصعب إيجاده في مجالات أخرى كثيرة في الحياة، عندما تنجح فيما تفعله، يمنحك شعورًا بالرضا، عندما نلعب في الدوري أو أوروبا وننجح، فهذا أهم شيء بالنسبة لي".

وأتم: "استلهمتُ بعضًا من الأفكار، من جميع المدربين الذين عملت معهم على مر السنين، في الوقت نفسه، أجد الإلهام من الخارج، قد يظهر لي شيءٌ ما بالصدفة على هاتفي يُظهر حلقةً من محادثة بين شوطي المباراة، أو من ملعب التدريب مع مدربين دوليين عظماء، كما يُمكنني أن أستلهم من مدربين آخرين في الدوري الممتاز، وأحاول أن أجمع الكثير من الانطباعات من كل ما يفعله المدربين في المباريات تكتيكيًا، إلى طريقة وقوفهم وتعاملهم مع المحادثات أثناء الاستراحة أو بعد المباراة".

وكان مصدر قد أوضح في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يتواجد في الدنمارك حاليًا، لإجراء مفاوضات مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج