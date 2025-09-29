المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جدول مباريات اليوم.. قمة الأهلي والزمالك.. وختام الجولات في أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:42 ص 29/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

يشهد اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك في ختام الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتقام مباراتين أخرتين في الجولة التاسعة، حيث يلعب الجونة أمام سيراميكا كليوباترا، والإسماعيلي يستضيف البنك الأهلي.

وتختتم منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي، بمباراة إيفرتون أمام وست هام يونايتد.

بينما يستضيف فالنسيا، منافسه ريال أوفييدو في ختام الجولة السابعة بالدوري الإسباني.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

الجونة - سيراميكا كليوباتار - الساعة 5 مساءً.

الإسماعيلي - البنك الأهلي - الساعة 5 مساءً - أون سبورت2.

الأهلي - الزمالك - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون - وست هام - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

فالنسيا - ريال أوفييدو - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

بارما - تورينو - الساعة 7:30 مساءً.

جنوى - لاتسيو - الساعة 9:45 مساءً.

 

 

