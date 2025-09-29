استقر عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام نادي الزمالك في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويفاضل عماد النحاس بين الدفع بطاهر محمد طاهر في خط الهجوم أو الاعتماد على أليو ديانج في خط وسط الفريق، على أن يلعب محمود حسن "تريزيجيه" في خط الهجوم بدلاً من خط الوسط في حالة مشاركة الدولي المالي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر (أليو ديانج)، محمد شريف، حسين الشحات.