مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة.. الشناوي حارساً.. ومفاضلة بين طاهر وديانج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:55 ص 29/09/2025
الأهلي

الأهلي

استقر عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام نادي الزمالك في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويفاضل عماد النحاس بين الدفع بطاهر محمد طاهر في خط الهجوم أو الاعتماد على أليو ديانج في خط وسط الفريق، على أن يلعب محمود حسن "تريزيجيه" في خط الهجوم بدلاً من خط الوسط في حالة مشاركة الدولي المالي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر (أليو ديانج)، محمد شريف، حسين الشحات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

