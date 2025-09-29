المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فرسان نسير بثبات ونشرق كالنجوم".. رسالة جماهير الزمالك قبل قمة الدوري أمام الأهلي (صورة)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:59 م 29/09/2025
جماهير الزمالك

جماهير الزمالك - صورة أرشيفية

رفعت جماهير الزمالك لافتة تشير للفخر قبل انطلاق مباراة الأهلي في قمة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحملت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات الثالثة يمين لافتة مكتوب عليها: "فرسان الزمالك نحن نسير بثبات ونشرق كالنجوم.. نعانق العلا نرفع راياتنا عاليا ويلامس عزنا أطراف السما".

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.

ويفقد الأهلي خدمات مجموعة مؤثرة من لاعبيه في مباراة القمة، يأتي في مقدمتهم نييتس جراديشار، أحمد زيزو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمد شكري، إمام عاشور وأشرف داري.

بينما يفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري جماهير الأهلي جماهير الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

