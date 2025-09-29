أعاد الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، ركلة جزاء أضاعها اللاعب عبد الله السعيد أمام الأهلي، بعد تدخل من تقنية الـVAR، ليتركها لحسام عبد المجيد الذي تمكن من تحويلها إلى هدف في شباك الحارس محمد الشناوي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة جارية بينهما هذا المساء على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

تحصل الزمالك على ركلة جزاء أمام الأهلي بعد قرابة 30 دقيقة، بسبب تدخل ياسين مرعي على قدم عدي الدباغ.

ونفذ اللاعب عبد الله السعيد ركلة جزاء الزمالك، لكن الشناوي تألق في التصدي لها، قبل أن يتدخل الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو مطالبًا بإيقاف اللعب حتى يستمع إلى حكام الـVAR.

وقرر الحكم، إعادة ركلة جزاء الزمالك، مفسرًا في حديثه مع اللاعبين بأن السبب يعود إلى دخول أحد لاعبي الأهلي إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ عبد الله السعيد.

وتمكن حسام عبد المجيد من تسجيل ركلة الجزاء بعد إعادتها، ليتقدم الزمالك (1-0) على الأهلي.

قانون اللعبة يفسر

تنص قوانين لعبة كرة القدم على إعادة ركلات الجزاء بسبب دخول اللاعبين إلى المنطقة قبل تنفيذها في بعض الحالات، على النحو الآتي..

- إذا دخل لاعب من الفريق المهاجم، منطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا دخلت الكرة المرمى، بينما تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المدافع إذا لم تدخل المرمى

- إذا دخل لاعب من الفريق المدافع، منطقة الجزاء،ـ قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا لم تدخل الكرة المرمى، بينما يتم احتساب الهدف بشكل طبيعي إذا دخلت المرمى

- إذا دخل لاعبون من الفريقين معًا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد في كل الأحوال

وفي الحالة المشار إليها في قمة الأهلي والزمالك، أعاد الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب أو أكثر من الفريق الأحمر إلى المنطقة قبل تنفيذها.