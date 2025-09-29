المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

1 2
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

القانون يفسر.. لماذا أعاد الـVAR ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:58 م 29/09/2025
الأهلي

من مباراة الأهلي والزمالك

أعاد الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، ركلة جزاء أضاعها اللاعب عبد الله السعيد أمام الأهلي، بعد تدخل من تقنية الـVAR، ليتركها لحسام عبد المجيد الذي تمكن من تحويلها إلى هدف في شباك الحارس محمد الشناوي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة جارية بينهما هذا المساء على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

تحصل الزمالك على ركلة جزاء أمام الأهلي بعد قرابة 30 دقيقة، بسبب تدخل ياسين مرعي على قدم عدي الدباغ.

ونفذ اللاعب عبد الله السعيد ركلة جزاء الزمالك، لكن الشناوي تألق في التصدي لها، قبل أن يتدخل الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو مطالبًا بإيقاف اللعب حتى يستمع إلى حكام الـVAR.

وقرر الحكم، إعادة ركلة جزاء الزمالك، مفسرًا في حديثه مع اللاعبين بأن السبب يعود إلى دخول أحد لاعبي الأهلي إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ عبد الله السعيد.

وتمكن حسام عبد المجيد من تسجيل ركلة الجزاء بعد إعادتها، ليتقدم الزمالك (1-0) على الأهلي.

قانون اللعبة يفسر

تنص قوانين لعبة كرة القدم على إعادة ركلات الجزاء بسبب دخول اللاعبين إلى المنطقة قبل تنفيذها في بعض الحالات، على النحو الآتي..

- إذا دخل لاعب من الفريق المهاجم، منطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا دخلت الكرة المرمى، بينما تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المدافع إذا لم تدخل المرمى

- إذا دخل لاعب من الفريق المدافع، منطقة الجزاء،ـ قبل تنفيذ الركلة: تعاد إذا لم تدخل الكرة المرمى، بينما يتم احتساب الهدف بشكل طبيعي إذا دخلت المرمى

- إذا دخل لاعبون من الفريقين معًا منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة: تعاد في كل الأحوال

وفي الحالة المشار إليها في قمة الأهلي والزمالك، أعاد الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب أو أكثر من الفريق الأحمر إلى المنطقة قبل تنفيذها.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg