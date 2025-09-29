المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فيريرا: محبطون من نتيجة القمة.. وهدف الأهلي جاء من لعبة جيدة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:44 م 29/09/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه بعد تراجع الأداء، والخسارة في مباراة القمة ضد النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي اقتنص انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت بختام الجولة التاسعة من الدوري.

ريمونتادا مثيرة أمام الزمالك.. القمة أهلاوية (فيديو)

مؤتمر يانيك فيريرا

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "محبطون للغاية من نتيجة المباراة، بدأنا بشكل جيد وأهدرنا فرصتين في أول 10 دقائق، بينما الخصم دخل في المباراة دون خطورة".

أضاف:"تمكنا من تسجيل الهدف الأول وتراجعنا بعدها بشكل مبالغ فيه، فيما انتقل الاستحواذ للمنافس لكن دون خطورة أيضًا، وبدأنا في الشوط الثاني بضغط متأخر، وكان لدينا فرصة تغيير النتيجة وتسجيل هدف ثان، لكنها تحولت إلى تعادل ثم استقبلنا هدف آخر، وهذا أثر علينا ذهنيًا".

أوضح مدرب الزمالك: "دفعنا بأكثر من لاعب في الهجوم، وصنعنا فرصتين، لكن الكرة اصطدمت في القائم (رأسية عمرو ناصر)، وحاول إجراء تغييرًا قبل استقبال الهدف، لكن المنافس لم يشكل خطورة، واللاعبين كانوا يسيرون بصورة جيدة، فكرنا في الدفع بالونش وتغيير طريقة اللعب، لكن لم يكن هناك داعٍ لذلك".

واصل: "هدف الأهلي الأول لم يكن نتيجة هفوة منا، لكن من لعبة جيدة".

أشار فيريرا: "سيف الجزيري واحد من 4 مهاجمين لدينا، يعمل مثل بقية اللاعبين، ودورنا أن نقرر من نضم سواء 2 أو 3 فقط منهم، من السهل القول إن إذا شارك أحد اللاعبين سيكون أفضل، لكننا من نتخذ القرار قبل المباراة، والجزيري قد يتواجد في المستقبل لا أحد يعلم ما سيحدث؟".

شدد: "ما قلته بعد مباراة الجونة كان حقيقة، إحصائية أننا نتحسن بعد تعثر ونحاول أن نكون إيجابيين عقب كل إخفاق، والتراجع بعد الهدف الأول لا يحدث للمرة الأولى، نحن لسنا سعداء بذلك، ونفضل دائمًا أن نسجل الثاني مباشرة بعد التقدم، نريد أن نتحدث مع اللاعبين في هذا الأمر".

اختتم تصريحاته: "واجهنا فريق كبير اليوم، لعب وضغط بشكل جيد من الأمام، نريد الاستشفاء بشكل جيد الآن، والتعلم من كل مباراة للتجهيز للمواجهة التي تليها".

الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي والزمالك يانيك فيريرا

