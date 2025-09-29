المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اعتراض كايد على الحكم واحتفال الشحات.. لقطات من مباراة الأهلي والزمالك في القمة (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:51 م 29/09/2025
حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم الإثنين، على نادي الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.

والتقى الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

أما هدف الفوز جاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منقطة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

لقطات من مباراة الأهلي والزمالك في القمة

ومن بين لقطات المباراة هي اعتراض آدم كايد على إحدى قرارات حكم المباراة، بالإضافة إلى فرحة لاعب الزمالك بالهدف الذي سجل في شباك الأهلي بالشوط الأول، ومن بينها احتفال خوان بيزيرا المميز.

ومن جانب الأهلي، فظهرت ضمن اللقطات إصابة طاهر محمد طاهر واحتفال حسين الشحات بلقب رجل المباراة بعدما تسبب في ركلة جزاء للأهلي وسجل الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.

وظهرت ضمن اللقطات احتفال عماد النحاس بالهدف الثاني للأهلي مع محمد شريف، بالإضافة إلى محاولة محمود حسن تريزيجيه خطف الكرة من أمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

لمشاهدة لقطات من مباراة الأهلي والزمالك اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

الأهلي الزمالك الدوري المصري لقطات من مباراة الأهلي والزمالك

