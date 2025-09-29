كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر، خلال مباراة القمة ضد نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي اقتنص انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت بختام الجولة التاسعة من الدوري.

إصابة طاهر محمد طاهر

وأوضح جاب الله عبر موقع الأهلي الرسمي، إن طاهر محمد طاهر شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك.

وأشار جاب الله إلى أن شكوى طاهر محمد طاهر كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأكد في ختام تصريحاته أن طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له.

وغادر طاهر محمد طاهر المباراة بعد إصابته في الدقيقة 69، ليشارك حسين الشحات، الذي سجل هدف التعادل ثم تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الأهلي الثاني، وتحقيق الانتصار في القمة.