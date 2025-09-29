المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فحص طبي خلال ساعات.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:34 م 29/09/2025
طاهر

إصابة طاهر محمد طاهر

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر، خلال مباراة القمة ضد نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي اقتنص انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت بختام الجولة التاسعة من الدوري.

ريمونتادا مثيرة أمام الزمالك.. القمة أهلاوية (فيديو)

إصابة طاهر محمد طاهر

وأوضح جاب الله عبر موقع الأهلي الرسمي، إن طاهر محمد طاهر شعر بتقلصات في العضلتين الأماميتين أثناء مباراة الزمالك.

وأشار جاب الله إلى أن شكوى طاهر محمد طاهر كانت وراء استبداله خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأكد في ختام تصريحاته أن طاهر سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب له.

وغادر طاهر محمد طاهر المباراة بعد إصابته في الدقيقة 69، ليشارك حسين الشحات، الذي سجل هدف التعادل ثم تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الأهلي الثاني، وتحقيق الانتصار في القمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي والزمالك طاهر محمد طاهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg