حسم النادي الأهلي مباراة القمة أمس لصالحه، أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد العديد من الفرص الخطيرة لصالح الفريقين، بالإضافة لتألق عدة لاعبين بينما غاب لاعبون آخرون عن مستوياتهم المعهود.

أرقام من مباراة القمة.. تريزيجيه الأكثر مراوغة ومروان عطية الأفضل في التمريرات

وتشير أرقام مباراة القمة، وفقًا لموقع سوفا سكور إلى تفوق تريزيجيه على صعيد الصراعات الثنائية، حيث فاز بـ 9 صراعات من 16، كأكثر لاعب فوزًا بها في اللقاء، وخلفه نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، الذي فاز بـ 8 صراعات من 15

وكان مروان عطية صاحب أكبر عدد من التمريرات الصحيحة التي وصلت إلى 54 تمريرة، وخلفه محمد هاني برصيد 47 تمريرة، بينما كان محمد إسماعيل الأول في التمريرات الصحيحة من جانب الزمالك برصيد 33 تمريرة.

وتفوق تريزيجيه أيضًا في المراوغات، بـ 5 محاولات صحيحة من 6، بينما جاء خلفه عبد الله السعيد بثلاث محاولات بينها واحدة صحيحة.

أرقام من مباراة الأهلي والزمالك.. بنشرقي الأكثر صناعة وعبد المجيد يظهر دفاعيًا

وفي صناعة الفرص، ظهرت بصمة المغربي أشرف بنشرقي، الذي قدم 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، وخلفه مروان عطية ومحمد هاني ومحمد شريف برصيد تمريرتين لكلا منهما، بينما ظهر من الزمالك عبد الله السعيد بالرصيد ذاته.

وفي جانب فقدان الكرة، كان طاهر محمد طاهر أكثر لاعبي القطبين فقدانًا للاستحواذ في 21 مناسبة، وخلفه أشرف بنشرقي ومحمد إسماعيل.

وعلى الصعيد الدفاعي، كان حسام عبد المجيد الأكثر مجهوداً في الخط الخلفي، فهو أكثر لاعب قيامًا بالأنشطة الدفاعية في 15 مرة، وتشتيت الكرة 12 مرة، والتصدي لتسديدات الخصوم، حيث تصدى لتسديدتين.