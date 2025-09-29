المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حزن وراحة.. ماذا يحدث في الزمالك بعد القمة؟

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

01:46 م 30/09/2025
لاعبو الزمالك

لاعبو الزمالك

سادت حالة من الحزن داخل أروقة نادي الزمالك، بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة 2-1، مساء أمس في مباراة القمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الزمالك: فيريرا منح اللاعبين راحة يومين بعد مباراة القمة

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن يانيك فيريرا مدرب الفريق، قد قرر منح اللاعبين يومين راحة، قبل العودة للتدريبات الخميس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك والمدير الرياضي جون إدوارد، لم يتحدثوا بعد بشأن مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وأزمة المستحقات المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف إلى أن هناك حالة من الحزن لدى اللاعبين والجهاز الفني، بعد التفريط في التقدم خلال مواجهة الأمس، وإهدار بعض الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم اللقاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ضيفه غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري، يوم السبت المقبل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن: المصري، الأهلي ثم وادي دجلة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مباراة القمة إدارة الزمالك

