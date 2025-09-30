رد اتحاد الكرة المصري، على البيانات الصادرة عن بعض الأندية في الدوري الممتاز، خلال الأيام الماضية ضد الحكام المصريين، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في قدراتهم، ورفضه للانتقادات الموجهة لهم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين".

وتابع: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم".

وواصل: "و وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة".

وأتم: "كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها، ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى".