تألق المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي، مع فريقه خلال مباراة الزمالك ببطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71، ثم أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ17 في صدارة جدول الترتيب.

بنشرقي لا يلدغ من جحر الزمالك مرتين

ومن بين علامات القمة 131 التي فاز فيها الأهلي بالأمس، هو تطور الأداء الدفاعي للمغربي أشرف بنشرقي الذي غاب عن التسجيل لكنه لعب دورا محوريا في فوز الأهلي وكان أكثر اللاعبين إزعاجًا على دفاع الفريق المنافس.

بنشرقي انتقل إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الريان القطري، لعب مع الفريق الأحمر حتى الآن 24 مباراة في جميع المسابقات بواقع 1316 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما واجه نادي الزمالك مرتين فقط مع الأهلي، وتعادل في المباراة الأولى بنتيجة 1-1، قبل أن ينتصر في مواجهة الأمس بنتيجة 2-1.

خطأ بنشرقي يكلف الأهلي هدفًا

خلال اللقاء الأول لبنشرقي ضد الزمالك الذي أقيم يوم 22 فبراير 2025، سجل فيه النجم المغربي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 72، قبل أن يتعادل الفريق الأبيض في الدقيقة 84 عن طريق محمود بنتايك.

ورغم الهدف الذي سجله بنشرقي في هذه المباراة إلا أنه اُنتقد كثيرًا بسبب خطأه في هدف الزمالك أيضًا، إذ ترك المساحة لعمر جابر الذي استلم الكرة من ناصر منسي ومن ثم أرسل كرة عرضية وصلت لبنتايك أسكنها الشباك.

وفي هذه اللعبة بالتحديد ظهر تراجع بنشرقي عن مراقبة عمر جابر، وهو ما واجه بسبب لوم شديد من جماهير الفريق الأحمر.

أعاد تصحيح المسار

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، أعاد بنشرقي تصحيح مساره وتعلم الدرس جيدًا، إذ تكررت نفس اللعبة في الدقيقة 59 ووقتها كان الأهلي متأخرا بنتيجة 1-0.

عاد بنشرقي في هذه اللعبة المشتركة مع لاعب الزمالك والذي كان قريبًا من مرمى الشناوي وأبعد الكرة في لقطة مثيرة للغاية.