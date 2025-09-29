المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعلم الدرس جيدًا.. بنشرقي لا يُلدغ من "جحر" الزمالك مرتين (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:51 م 30/09/2025
الأهلي بنشرقي الزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

تألق المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي، مع فريقه خلال مباراة الزمالك ببطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71، ثم أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ17 في صدارة جدول الترتيب.

بنشرقي لا يلدغ من جحر الزمالك مرتين

ومن بين علامات القمة 131 التي فاز فيها الأهلي بالأمس، هو تطور الأداء الدفاعي للمغربي أشرف بنشرقي الذي غاب عن التسجيل لكنه لعب دورا محوريا في فوز الأهلي وكان أكثر اللاعبين إزعاجًا على دفاع الفريق المنافس.

بنشرقي انتقل إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الريان القطري، لعب مع الفريق الأحمر حتى الآن 24 مباراة في جميع المسابقات بواقع 1316 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما واجه نادي الزمالك مرتين فقط مع الأهلي، وتعادل في المباراة الأولى بنتيجة 1-1، قبل أن ينتصر في مواجهة الأمس بنتيجة 2-1.

خطأ بنشرقي يكلف الأهلي هدفًا

خلال اللقاء الأول لبنشرقي ضد الزمالك الذي أقيم يوم 22 فبراير 2025، سجل فيه النجم المغربي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 72، قبل أن يتعادل الفريق الأبيض في الدقيقة 84 عن طريق محمود بنتايك.

ورغم الهدف الذي سجله بنشرقي في هذه المباراة إلا أنه اُنتقد كثيرًا بسبب خطأه في هدف الزمالك أيضًا، إذ ترك المساحة لعمر جابر الذي استلم الكرة من ناصر منسي ومن ثم أرسل كرة عرضية وصلت لبنتايك أسكنها الشباك.

وفي هذه اللعبة بالتحديد ظهر تراجع بنشرقي عن مراقبة عمر جابر، وهو ما واجه بسبب لوم شديد من جماهير الفريق الأحمر.

أعاد تصحيح المسار

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، أعاد بنشرقي تصحيح مساره وتعلم الدرس جيدًا، إذ تكررت نفس اللعبة في الدقيقة 59 ووقتها كان الأهلي متأخرا بنتيجة 1-0.

عاد بنشرقي في هذه اللعبة المشتركة مع لاعب الزمالك والذي كان قريبًا من مرمى الشناوي وأبعد الكرة في لقطة مثيرة للغاية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري عمر جابر أشرف بنشرقي محمود بنتايك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg