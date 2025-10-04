المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة العاشرة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:06 م 30/09/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، عن فتح باب الحجز لـ6 مباريات في الجولة العاشرة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في هذه الجولة مع غزل المحلة على استاد قناة السويس، يوم السبت المقبل، وفي نفس اليوم يلتقي فريق الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية على استاد المقاولون العرب.

وجاءت المباريات التي تم فتح باب الحجز فيها كالتالي:

1- الزمالك ضد غزل المحلة.. الخامسة مساء السبت المقبل. (استاد قناة السويس)

2- الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلي.. الثامنة مساء السبت المقبل. (استاد المقاولون العرب)

3- طلائع الجيش ضد الجونة.. الخامسة مساء السبت المقبل. (استاد جهاز الرياضة العسكري)

4- سموحة ضد الإسماعيلي.. الخامسة مساء الجمعة المقبل. (استاد برج العرب)

5- البنك الأهلي ضد المصري.. الثامنة مساء الجمعة المقبل. (استاد السويس الجديد)

6- الاتحاد السكندري ضد المقاولون.. الثامنة مساء الجمعة المقبل. (استاد الإسكندرية)

ومن المقرر أن تفتح الشركة باب الحجز أمام الجماهير لباقي المباريات وهي كالتالي:

1- حرس الحدود ضد سيراميكا.. الثامنة مساء السبت المقبل.

2- إنبي ضد زد.. الخامسة مساء الأحد المقبل.

3- فاركو ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة العاشرة للدوري، بسبب مواجهة منتخب مصر مع منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

على أن تعود مباريات الدوري من جديد بداية من يوم 17 أكتوبر المقبل، بـ3 مواجهات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية

