أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بيانًا رسميًا وجّه فيه الشكر إلى أعضاء وجماهير النادي على دعمهم الكبير خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأهلي يظل دائمًا مصدر فخره وسعادته منذ ما يقرب من 55 عامًا.

وأوضح الخطيب أن حالته الصحية تأثرت بشكل ملحوظ منذ عام 2023، ومع توصيات طبية جديدة بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوط، قرر لأول مرة أن ينحاز إلى صحته.

وأشار إلى أنه وبعد مشاورات ودية ورسمية، تم التوصل إلى صيغة للمرحلة المقبلة تضمن استمرار مسيرة الأهلي بما يتوافق مع حالته الصحية، مؤكدًا حرصه على بقاء النادي في مكانته الرائدة التي يستحقها أعضاؤه وجماهيره.

واختتم الخطيب بيانه برسالة تقدير لجماهير القلعة الحمراء قائلاً: "النصر والسند، في كل الظروف".

وجاء نص البيان كالتالي: