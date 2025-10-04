يواصل النادي الأهلي الاستعداد لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، في الدوري المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لمواصلة مشواره نحو قمة الدوري المصري الممتاز بالأخص بعدما حقق الفوز على الزمالك ووصل للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الأول.

وبعد القمة 131 يستعد الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، والتي ستكون أولى المواجهات في شهر أكتوبر الذي سيشهد أيضا فترة توقف دولية، و4 مواجهات أخرى للفريق الأحمر.

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

1- كهرباء الإسماعيلية.. الثامنة مساء يوم 4 أكتوبر.. الجولة العاشرة للدوري المصري.

2- أيجل نوار البوروندي.. أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر.. ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

3- الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء يوم 21 أكتوبر.. الجولة الـ11 للدوري المصري.

4- أيجل نوار البوروندي.. أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.. إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

5- بتروجيت.. الثامنة مساء يوم 29 أكتوبر.. الجولة الـ12 للدوري المصري.