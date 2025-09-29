المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: نائب رئيس الزمالك يتدخل لحل أزمة مستحقات اللاعبين "بقرض حسن"

محمد خيري

كتب - محمد خيري

06:18 م 01/10/2025
الأهلي بنشرقي الزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

تدخل هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي في الفترة الأخيرة.

ويعيش نادي الزمالك فترة صعبة بالأخص بعد الهزيمة التي تلقاها من النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تدخل لحل الأزمة المالية ودفع مستحقات اللاعبين المتأخرة، بقرض حسن للزمالك يزيد عن 20 مليون جنيه".

ويعاني نادي الزمالك أيضا من حالة اقتصادية صعبة بالأخص بعد سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان، إذ كان مجلس الإدارة يضع آماله عليها لحل الأزمة المالية في النادي بشكل عام.

ويستعد نادي الزمالك حاليا لخوض مباراة غزل المحلة، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يتم استئناف التدريبات غدًا الخميس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري هشام نصر قرض حسن

