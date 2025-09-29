كشفت قناة الأهلي موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس "A" والتي أبعدته عن التدريبات وغيابه عن المباريات.

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

وقالت قناة الأهلي: "إمام عاشور واصل الغياب عن التدريبات الجماعية للأهلي، ويخضع كل فترة لتحاليل للاطمئنان على حالته".

وأضافت: "لا تزال التحاليل مرتفعة عن الحد الطبيعي وبالتالي لم تصل للمستوى الطبيعي، وطبيب الأهلي ينتظر تحسن نتيجة التحاليل ليخطر وليد صلاح الدين بعودة إمام عاشور للتدريبات".

وأنهت قناة الأهلي: "الأمور مع إمام عاشور في تحسن مستمر، وهناك تحاليل جديدة سيجريها الأسبوع القادم وبعدها يتحدد موعد عودته للتدريبات".

وغاب إمام عاشور عن 3 مباريات للأهلي في بطولة الدوري المصري حتى الآن وهم سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك.

فترة غياب جديدة

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب من جديد، ولكن العودة لم تكتمل حيث تعرض لعدوى فيروسية جعلت الأهلي يُخضع جميع لاعبيه لتحاليل دم للاطمئنان عليهم جميعًا.