المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 1
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 1
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحاليل جديدة وقرار طبي.. قناة الأهلي توضح تطورات حالة إمام عاشور

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:41 م 01/10/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس "A" والتي أبعدته عن التدريبات وغيابه عن المباريات.

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

وقالت قناة الأهلي: "إمام عاشور واصل الغياب عن التدريبات الجماعية للأهلي، ويخضع كل فترة لتحاليل للاطمئنان على حالته".

وأضافت: "لا تزال التحاليل مرتفعة عن الحد الطبيعي وبالتالي لم تصل للمستوى الطبيعي، وطبيب الأهلي ينتظر تحسن نتيجة التحاليل ليخطر وليد صلاح الدين بعودة إمام عاشور للتدريبات".

وأنهت قناة الأهلي: "الأمور مع إمام عاشور في تحسن مستمر، وهناك تحاليل جديدة سيجريها الأسبوع القادم وبعدها يتحدد موعد عودته للتدريبات".

وغاب إمام عاشور عن 3 مباريات للأهلي في بطولة الدوري المصري حتى الآن وهم سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك.

فترة غياب جديدة

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُشار إلى أن إمام عاشور كان قد غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب من جديد، ولكن العودة لم تكتمل حيث تعرض لعدوى فيروسية جعلت الأهلي يُخضع جميع لاعبيه لتحاليل دم للاطمئنان عليهم جميعًا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري قناة الأهلي إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

61

تبديل لمانشستر سيتي بنزول نيكو جونزاليس وسافينيو وخروج دوكو ورودري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

64

أولمو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حكيمي تصدى لها من على خط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg