أعلن محمود الخطيب، اليوم الخميس، القائمة الرسمية التي يخوض بها انتخابات القلعة الحمراء المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

حيث شهدت القائمة تغييرات بارزة، أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. مزيد من التفاصيل

ويعد منصور – الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي – أحد أبرز الأسماء المطروحة في الساحة الانتخابية خلال الفترة الماضية، لا سيما بعدما ألمح في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" خلال يونيو الماضي إلى إمكانية خوضه التجربة.

وقال منصور في ذلك التوقيت: "لم أقرر موقفي بعد من خوض الانتخابات"، مضيفًا أن الحديث عن ترشحه في وجود الخطيب آنذاك "كان مبكرًا"، قبل أن يشدد: "أنا على تواصل دائم مع الخطيب".

وفي وقت سابق، وخلال ظهور إعلامي، لم يُخفِ ياسين منصور طموحه في خدمة الأهلي، إذ أجاب عن إمكانية ترشحه لرئاسة النادي قائلاً: "بالتأكيد.. شرف لأي شخص في العالم أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي".

وبذلك يصبح تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس على قائمة الخطيب خطوة جديدة في مسيرته داخل القلعة الحمراء، وسط توقعات بأن يكون أحد الأسماء المؤثرة في مستقبل الإدارة الحمراء.