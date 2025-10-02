قبل غلق نافذة باب الترشح في انتخابات الأهلي بـ24 ساعة، أعلن محمود الخطيب بصورة رسمية دخوله الانتخابات على منصب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، بعد النجاح في آخر دورتين.

أعلن الخطيب قائمته بصورة رسمية، والتي شهدت تغييرات في 6 أعضاء، أبرزها تواجد رجل الأعمال ياسين منصور بدلاً من الراحل العامري فاروق، كما تم ترشيح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق في الفريق الأحمر، لمنصب العضوية.

قائمة الخطيب ستشهد عدم المنافسة في بعض المقاعد، مثل منصب الرئيس، والنائب، وأمين الصندوق، وأعضاء تحت السن، نظرًا لعدم وجود منافسة على هذه المقاعد حتى الآن وقبل غلق باب الترشح المقرر لها غدًا الجمعة.

لمعرفة قائمة الخطيب بشكل كامل.. اضغط هنا

لكن المنافسة الوحيدة ستكون على منصب أعضاء فوق السن، والتي تشهد تواجد الثلاثي منار السعيد، حسن طنطاوي، وأحمد شريف عبد الغني، بعد دخولهم السباق بشكل مستقل.

لكن السؤال الأبرز هو: هل يتم فوز المقاعد غير المنافسة بالتزكية بشكل مباشر؟

حالة العامري فاروق تتكرر

في الانتخابات الماضية، دخل الراحل العامري فاروق في سباق الترشح على منصب نائب الرئيس، إلا أنه لم يجد أي منافس.

وحصل العامري فاروق وقتها على (19,472 صوتًا)، لكن لم يفز بالتزكية بشكل مباشر إلا بعد قرار وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية باعتماد فوزه بصورة رسمية.

نص اللائحة

تنص لائحة الأهلي على التالي:

يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات. وإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات، تُجرى قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المترشح الفائز.

إذا كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه، يتم عرض أسمائهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، بشرط الحصول على موافقة (25%) على الأقل من عدد الحاضرين.