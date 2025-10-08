المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"حصل على تأكيدات".. مصدر ليلا كورة: ياسين مرعي يقترب من الانضمام لمنتخب مصر

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:36 م 02/10/2025
ياسين مرعي

ياسين مرعي - لاعب الأهلي

يقترب ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، من التواجد في معسكر منتخب مصر القادم بعد تألقه مع فريقه مؤخرًا.

وكان ياسين مرعي قد شارك في فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح مصدر مقرب من ياسين مرعي: "اللاعب سيتواجد في قائمة منتخب مصر الأول في معسكر أكتوبر الجاري".

وأضاف في تصريحات خاصة ليلا كورة: "ياسين حصل على تأكيدات من جهاز المنتخب بأنه سيتواجد في المعسكر المقبل".

وأنهى: "اللاعب كان قريبًا من الانضمام للمعسكر الأخير لكنه أصيب وتم استبعاده من حسابات حسام حسن".

وتعاقد الأهلي مع ياسين مرعي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لتدعيم خط الدفاع، قادما من فاركو الذي لعب له 60 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

أما مع النادي الأهلي، فلعب صاحب الـ23 عامًا حتى الآن 4 مباريات بواقع 360 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وبعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ستتوقف بطولة الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلي منتخب مصر الدوري المصري تصفيات كأس العالم ياسين مرعي

